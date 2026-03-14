Мощный взрыв и пожар произошли на крупном НПЗ в Техасе

На нефтехимическом предприятии Bayport Choate, принадлежащем компании LyondellBasell, произошел мощный взрыв, после которого загорелись резервуары с топливом. Об этом стало известно в субботу, 14 марта.

Точные причины происшествия пока не установлены. Власти рассматривают различные версии, включая возможную атаку, за которой могут стоять один из наркокартелей Мексики или Венесуэлы, а также Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает Telegram-канал Shot.

14 февраля пожар вспыхнул на территории нефтеперерабатывающего завода «Ньико Лопес» в Гаване. По данным министерства энергетики и горнодобывающей промышленности, возгорание произошло на одном из складов с нефтепродуктами.

29 января на нефтеперерабатывающем заводе компании Tüpraş в турецком городе Измит провинции Коджаэли произошел взрыв. На месте работали «многочисленные пожарные и аварийные бригады».

В этот же день на заводе по производству агрохимикатов в пригороде Буэнос-Айреса тоже случился мощный взрыв, в результате чего ранения получили минимум 22 человека.

