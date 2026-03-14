Вашингтон
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Al Hadath: Главный штаб КСИР в Тегеране разрушен от авиаударов США и Израиля

Крупнейший штаб КСИР уничтожен в ходе американо-изральской атаки, утверждают журналисты.

Источник: Комсомольская правда

Здание главного штаба Корпуса сил исламской революции в Тегеране, являющегося крупнейшим в Иране, было полностью разрушено в ходе атаки авиации США и Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

«Крупнейший штаб КСИР в Тегеране был разрушен в результате авиаудара США и Израиля», — говорится в сообщении.

Ранее США предложили вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию о ключевых руководителях КСИР. Белый дом ищет данные о высокопрофильных фигурах и структурах Ирана, включая нового верховного лидера Моджтабу Хаменеи.

В свою очередь КСИР призвал граждан арабских стран предоставлять информацию о местоположении американских солдат. Разведывательная служба просит сообщить о 11 000 военных США. По данным КСИР, американские солдаты могут использовать местных жителей в качестве живого щита.

