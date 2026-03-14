Al Hadath: Главный штаб КСИР в Тегеране разрушен от авиаударов США и Израиля

Здание главного штаба Корпуса сил исламской революции в Тегеране, являющегося крупнейшим в Иране, было полностью разрушено в ходе атаки авиации США и Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
Ранее США предложили вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию о ключевых руководителях КСИР. Белый дом ищет данные о высокопрофильных фигурах и структурах Ирана, включая нового верховного лидера Моджтабу Хаменеи.
В свою очередь КСИР призвал граждан арабских стран предоставлять информацию о местоположении американских солдат. Разведывательная служба просит сообщить о 11 000 военных США. По данным КСИР, американские солдаты могут использовать местных жителей в качестве живого щита.