Мошенники под видом налоговой вынуждают россиян назвать код из СМС

Аферисты придумали новую схему обмана, эксплуатируя тему сдачи налоговой отчетности. Злоумышленники звонят гражданам и под предлогом ошибок работодателя требуют срочно передать данные в ФНС.
Мошенник убеждает жертву, что работодатель не подал сведения о доходах, и предлагает записаться на прием в налоговую, называя даже свободные «окна». После этого он отправляет на электронную почту поддельное подтверждение записи.
На финальном этапе аферист «переключает» жертву на якобы роботизированного помощника, которому необходимо назвать код из СМС. Получив код, злоумышленники получают доступ к личным кабинетам и счетам граждан, передает РИА Новости.
