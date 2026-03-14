В Севастополе отключат свет на ряде улиц

Севастополь частично останется без электричества 14 марта.

Источник: Комсомольская правда

14 марта отдельные районы Севастополя на насколько часов останутся без света.

Как проинформировали в пресс-службе компании «Севастопольэнерго» временные перебои с электроснабжением связаны с проведением срочных ремонтных мероприятий на сетях.

Где отключат свет в Севастополе 14 марта:

с 11.00 до 13.00.

Городское Шоссе 22, 24, 28;

улица Адмирала Грейга 4;

улица Маковая 1;

ул. Привольная 4-А, 2−28, 3−31, 35, 22-А, 4-А;

ул. Пригородная 2−6;

ул. Степовая 2−26, 22/1, 26-А, 1−33;

ул. Археологическая 12−18, 15−25;

ул. Авиационная 19, 21, 38, 42;

бульвар Античный 34, 86;

5-й, 6-й, 7-й километр Балаклавского шоссе:

садовые товарищества «Флора-1», «Дионис», «Овощевод»,

товарищества собственников недвижимости — «Ромашка», «Волга», «Совет массива Кальфа» (насосная).

с 9.00 до 12.00.

ул. Вакуленчука, 37-Б, 33, 39, 41, 41/4, 41/6, 41/7, 41/8.

с 9.00 до 16.00.

ул. Генерала Мельника, 814;

Ледовый дворец.

с 13.00 до 16.00.

ул. Куликово поле, 70, 71, 94, 47, 81;

ул. Генерала Коломийца, 8-А, 10-А, 6, 12, 14-А, 14-Б;

пр. Генерала Острякова, 65, 67;

СНТ «Куликово поле», 75-А, 81-А, 15, 105;

ул. Брусничная, 28.