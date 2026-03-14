В Севастополе отключат свет на ряде улиц

14 марта отдельные районы Севастополя на насколько часов останутся без света.
Как проинформировали в пресс-службе компании «Севастопольэнерго» временные перебои с электроснабжением связаны с проведением срочных ремонтных мероприятий на сетях.
Где отключат свет в Севастополе 14 марта:
с 11.00 до 13.00.
Городское Шоссе 22, 24, 28;
улица Адмирала Грейга 4;
улица Маковая 1;
ул. Привольная 4-А, 2−28, 3−31, 35, 22-А, 4-А;
ул. Пригородная 2−6;
ул. Степовая 2−26, 22/1, 26-А, 1−33;
ул. Археологическая 12−18, 15−25;
ул. Авиационная 19, 21, 38, 42;
бульвар Античный 34, 86;
5-й, 6-й, 7-й километр Балаклавского шоссе:
садовые товарищества «Флора-1», «Дионис», «Овощевод»,
товарищества собственников недвижимости — «Ромашка», «Волга», «Совет массива Кальфа» (насосная).
с 9.00 до 12.00.
ул. Вакуленчука, 37-Б, 33, 39, 41, 41/4, 41/6, 41/7, 41/8.
с 9.00 до 16.00.
ул. Генерала Мельника, 814;
Ледовый дворец.
с 13.00 до 16.00.
ул. Куликово поле, 70, 71, 94, 47, 81;
ул. Генерала Коломийца, 8-А, 10-А, 6, 12, 14-А, 14-Б;
пр. Генерала Острякова, 65, 67;
СНТ «Куликово поле», 75-А, 81-А, 15, 105;
ул. Брусничная, 28.