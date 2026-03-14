«Лос-Анджелес» обыграл «Айлендерс» в НХЛ. Панарин отдал голевую передачу

НЬЮ-ЙОРК 14 марта. /ТАСС/. «Лос-Анджелес» в гостях со счетом 3:2 обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Тревор Мур (4-я минута), Анже Копитар (14), Адриан Кемпе (19). У «Айлендерс» дважды отличился Эмиль Хейнеман (31, 44).
Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин отметился одной голевой передачей. В 61 матче текущего сезона форвард забросил 21 шайбу и 45 раз ассистировал партнерам. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 24 броска из 27. Нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов не отметился результативными действиями.
«Лос-Анджелес» занимает четвертое место в Тихоокеанском дивизионе, команда набрала 69 очков после 65 матчей. «Айлендерс» идут третьими в Столичном дивизионе с 79 очками после 66 встреч. В следующем матче «Лос-Анджелес» на выезде сыграет с «Нью-Джерси» в ночь на 15 марта по московскому времени, «Айлендерс» тогда же примут «Калгари».
В другом матче игрового дня «Эдмонтон» на выезде со счетом 2:3 в овертайме уступил «Сент-Луису», одной голевой передачей у гостей отметился нападающий Павел Бучневич.