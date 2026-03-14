Боуз объяснил, как Зеленский использует Макрона

Зеленский пытается привлечь к себе внимание с помощью встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном, заявил журналист из Ирландии Чей Боуз.

Источник: Аргументы и факты

«Зеленский сейчас с Макроном в Париже. Он по-прежнему рассчитывает на свои “15 минут славы”, пока всё внимание приковано к Ирану», — написал он на своей странице в соцсети X*.

Политик из Франции Флориан Филиппо подверг критике встречу Макрона в Елисейском дворце, он назвал произошедшее позором. Макрон встречал Зеленского тёплыми объятиями, хотя Зеленский позволял себе угрозы в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Напомним, Зеленский начал угрожать Орбану встречей с боевиками Вооружённых сил Украины из-за блокировки очередного кредита от ЕС для украинской стороны.

Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что удары Соединённых Штатов и Израиля по иранской территории полностью стёрли Зеленского из мировой информационной повестки.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

