Зеленский пытается привлечь к себе внимание с помощью встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном, заявил журналист из Ирландии Чей Боуз.
«Зеленский сейчас с Макроном в Париже. Он по-прежнему рассчитывает на свои “15 минут славы”, пока всё внимание приковано к Ирану», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Политик из Франции Флориан Филиппо подверг критике встречу Макрона в Елисейском дворце, он назвал произошедшее позором. Макрон встречал Зеленского тёплыми объятиями, хотя Зеленский позволял себе угрозы в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Напомним, Зеленский начал угрожать Орбану встречей с боевиками Вооружённых сил Украины из-за блокировки очередного кредита от ЕС для украинской стороны.
Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что удары Соединённых Штатов и Израиля по иранской территории полностью стёрли Зеленского из мировой информационной повестки.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.