По-настоящему весенняя погода: выходные в Башкирии будут теплыми и без осадков

В наступившие выходные жителей Башкирии ждет спокойная погода с небольшими температурными качелями. По данным Башгидрометцентра, существенных осадков не ожидается, однако местами возможны туман и гололедица.
Сегодня, 14 марта, осадков не предвидится. Ветер — западный, юго-западный, умеренный. Днем столбики термометров покажут −1, +4°, в горных районах воздух прогреется до +9°.
Завтра, 15 марта, также без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах будет гололедица. Ветер — юго-западный и западный, слабый — 2−7 метров в секунду. Ночью ожидается −2, −7°, местами до −12°. Днем потеплеет до 0, +5°, в горах — до +10°.
