Расселл выиграл спринтерскую гонку на Гран-при Китая «Формулы-1»

ШАНХАЙ, 14 марта. /ТАСС/. Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл стал победителем спринтерской гонки на втором этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2026 года — Гран-при Китая. Соревнования проходят в Шанхае.
Второе место занял представляющий «Феррари» монегаск Шарль Леклер. Третьим стал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон. Гран-при Китая является одним из шести этапов сезона, включающих спринтерскую гонку.
Позднее в субботу пройдет квалификация к основной гонке, которая состоится 15 марта.