От 0 до +13 и порывистый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 14 марта

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 14 марта будет облачной, без существенных осадков. А из-за ветра по-весеннему теплый воздух будет казаться холоднее. Подробный прогноз на субботу узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, 14 марта в донской столице ожидается облачное с прояснениями небо. Осадки не предвидятся. Ветер восточного и юго-восточного направления днем разгонится до 7−12 метров в секунду, его порывы могут достигать 15 метров в секунду. В ночь на 15 марта сохранится облачная погода с прояснениями, существенных осадков также не ожидается, ветер сменится на восточный и северо-восточный, сохраняя скорость 7−12 метров в секунду.
В Ростовской области в субботу синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер восточного и юго-восточного направления днем будет дуть со скоростью 7−12 метров в секунду, местами по южной половине возможны порывы до 16 метров в секунду. В ночь на воскресенье характер облачности сохранится, осадков по-прежнему не предвидится, ветер сменится на восточный и северо-восточный, его скорость составит 7−12 метров в секунду.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Публикуя прогноз погоды в Ростове-на-Дону 14 марта, специалисты отмечают, что температура воздуха в донской столице днем поднимется до +11 — +13 градусов. В ночь на 15 марта столбики термометров опустятся до 0 — +2 градусов.
В Ростовской области днем температура воздуха будет колебаться в пределах +8 -+13 градусов, местами воздух прогреется до 15. В ночь на воскресенье ожидается от −2 до 3 градусов, а по северу и востоку региона столбики термометров могут опуститься до −5.
Атмосферное давление будет в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
