Axios: Израиль планирует крупнейшее военное вторжение в Ливан

Израиль планирует значительно расширить наземную операцию в Ливане с целью уничтожения военной инфраструктуры шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщает Axios.
«Мы собираемся сделать то же, что и в Газе. Мы считаем, что заручились полной поддержкой США для этой операции», — цитирует издание высокопоставленного израильского чиновника.
Портал уточняет, что Израиль намерен ликвидировать здания, которые «Хезболла» использует для хранения оружия и подготовки атак. Операция такого масштаба может привести к длительному израильскому присутствию на юге Ливана.
Администрация США поддерживает действия Израиля по разоружению «Хезболлы», пишет газета. Однако Вашингтон настаивает на минимизации ущерба для ливанского государства.
Ранее ВС Ливана выпустили около 100 ракет по северным районам Израиля. Это стало крупнейшей атакой со стороны движения «Хезболла» с момента эскалации конфликта. В ответ на обстрел израильская армия нанесла серию ударов по южному пригороду Бейрута.