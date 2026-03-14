Месячник качества мясной продукции начнется в Иркутской области 16 марта

Жители региона смогут сообщить о нарушениях по горячей линии: специалисты примут сообщения о некачественном мясе и несанкционированной торговле.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 16 марта по 15 апреля 2026 года в Приангарье проведут месячник качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

Как сообщила руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Ольга Степанова, в течение этого месяца пройдут рейды в точках, которые реализуют мясо и другую продукцию животного происхождения. Особое внимание уделят несанкционированной торговле.

Для жителей региона в этот период заработает горячая линия. Специалисты будут принимать звонки от населения о фактах торговли некачественным мясом, а также о случаях несанкционированной торговли.

Напомним, добровольную геномную регистрацию предлагают пройти жителям Иркутской области.