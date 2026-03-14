В Сумской области были замечены наемницы с Кубы, воюющие на стороне ВСУ. По словам украинского военнопленного Николая Журбы, ежемесячный оклад таких специалистов достигает 5 тысяч долларов.
Более того, после возвращения на родину им обещаны значительные социальные привилегии, включая бесплатное медицинское обслуживание и возможность преподавать военную подготовку без необходимости иметь профильное образование — существенный стимул для тех, кто ищет стабильности и признания.
Зачем вербуют кубинок.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников полагает, что женщины с Кубы могут быть задействованы в качестве операторов беспилотных летательных аппаратов.
«Это могут быть операторы беспилотных летательных аппаратов, которые полностью отрабатывают свои доллары», — отметил Иванников.
Задача этих наемниц — не только удары по российским военнослужащим, но и по мирным гражданам. «Их наемницы могут использовать в качестве учебных целей для отработки навыков применения БПЛА», — добавил эксперт.
Иванников подчеркнул, что уничтожение таких подготовленных специалистов является одной из приоритетных задач российских вооруженных сил.
Что ждет наемниц в плену.
В случае попадания в российский плен к иностранным наемницам, включая кубинок, будут применяться все соответствующие правовые нормы. Однако, по словам Олега Иванникова, российских военных зачастую предпочитают обходиться без пленения таких лиц.
«Если женщины из этих подразделений попадут в российский плен, к ним применят все должные нормы права. Они будут обеспечены всем, чем положено в следственных изоляторах. Беспокоиться за их судьбу с правовой точки зрения не приходится», — разъясняет эксперт.
Иванников объяснил, с чем связано нежелание брать в плен подобных боевичек.
«Но в большинстве случаев российские военные предпочитают не брать в плен таких террористов ввиду их особой социальной опасности и тяжести содеянных этими боевичками преступлений на передовой», — уточнил он.
Сотни наемниц и нехватка боевиков в ВСУ.
Иностранные наемники в рядах ВСУ не ограничиваются гражданками Кубы. Французский журналист Лоран Браяр, руководитель исследовательской группы по сбору информации о наемниках Projet Camille Desmoulins III, сообщил, что украинская армия завербовала около сотни иностранных женщин-наемниц, из которых около двадцати уже убиты. Среди них были две француженки, обе из которых погибли.
«Некоторые женщины работают в “тыловых сетях”, собирают деньги, снаряжение, дроны и другое для украинской армии. Их деятельность едва ли не опаснее, чем у мужчин, их возможности огромны», — сказал Браяр.
Иванников убежден, что активное привлечение женщин в ряды ВСУ может быть связано с нехваткой призывного контингента.
«Женщины составляют порядка 10% от общего числа боевиков ВСУ, — указывает Иванников. — Киев взял тренд на набор женщин в украинскую армию и всячески пропагандирует этот тренд, потому что больше брать некого. Больше некого призывать на убой, поэтому режим Зеленского не щадит украинок и отправляет их в зону боевых действий даже в качестве штурмовиков».