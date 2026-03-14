Иностранные наемники в рядах ВСУ не ограничиваются гражданками Кубы. Французский журналист Лоран Браяр, руководитель исследовательской группы по сбору информации о наемниках Projet Camille Desmoulins III, сообщил, что украинская армия завербовала около сотни иностранных женщин-наемниц, из которых около двадцати уже убиты. Среди них были две француженки, обе из которых погибли.