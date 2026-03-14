Студенты ДВФУ создали нейросеть для прогнозирования обострений астмы

Студенты Дальневосточного федерального университета создали систему искусственного интеллекта, способную предупреждать о риске обострения бронхиальной астмы. Трое будущих IT-специалистов не только победили на всероссийской конференции «Национальное достояние России» в Москве, но и получили медали «За научную работу». Их разработки — часть масштабного проекта по прогнозированию опасных состояний, который ДВФУ ведёт совместно с медиками.
Константин Коробов, Антон Легкий и Степан Молчанов из Института математики и компьютерных технологий ДВФУ стали единственными представителями Приморья на финале конференции, собравшей более 1400 участников со всей страны. Их научный руководитель Анатолий Яковлев отмечен знаком отличия за подготовку победителей. Исследования ведутся в сотрудничестве с Владивостокским институтом медицинской климатологии и восстановительного лечения.
Каждый студент отвечал за своё направление. Степан Молчанов разработал метод корректного восстановления пробелов в медицинских данных, что позволяет нейросетям учиться на более достоверных выборках. Антон Легкий доказал, что добавление данных глубокой диагностики дыхания (бодиплетизмографии) к стандартным тестам повышает точность определения паттернов, характерных для астматиков. Константин Коробов провёл сравнительный анализ методов предобработки информации, выявив оптимальные способы для медицинской аналитики.
Как пояснил Анатолий Яковлев, подготовка к конкурсу заняла несколько месяцев интенсивной работы.
«Ребята последовательно дорабатывали проекты, уточняли расчёты, анализировали данные и совершенствовали презентации. В итоге они представили качественные научные исследования и приобрели ценный опыт самостоятельной работы и научной коммуникации», — отметил он.
Разработки позволят в будущем создать систему, автоматически предупреждающую пациентов и службы скорой помощи о приближении опасных для астматиков погодных условий. Проект реализуется на базе современной научно-исследовательской инфраструктуры кампуса ДВФУ, который развивается в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».