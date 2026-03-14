Студенты ДВФУ создали нейросеть для прогнозирования обострений астмы

Студенты Дальневосточного федерального университета создали систему искусственного интеллекта, способную предупреждать о риске обострения бронхиальной астмы. Трое будущих IT-специалистов не только победили на всероссийской конференции «Национальное достояние России» в Москве, но и получили медали «За научную работу». Их разработки — часть масштабного проекта по прогнозированию опасных состояний, который ДВФУ ведёт совместно с медиками.