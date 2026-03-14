«Космическая связь» рассказала о попытках создать помехи на спутниках РФ

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Свыше 350 попыток создать помехи на российских спутниках компании «Космическая связь» были пресечены в 2025 году. Об этом ТАСС сообщили в «Космической связи».
«Система борьбы с помехами работает и успешно справляется. За 2025 год отражено свыше 10 тыс. атак на ресурсы ГП КС. И свыше 350 попыток создать помехи работе самих спутников», — поделился генеральный директор компании Алексей Волин.
В октябре 2025 года гендиректор компании отмечал, что система защиты спутников от кибератак позволила за 1,5 года работы сэкономить 100 млн рублей. Экономия достигается за счет того, что система позволяет оперативно обнаружить и быстро отреагировать на воздействие без необходимости задействовать дополнительные каналы для ухода от помех.