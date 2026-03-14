В Красноярском крае стало на 54 почетных донора России больше

Список почетных доноров России пополнился именами 54 красноярцев. Об этом рассказали в пресс-службе краевого министерства здравоохранения. В Красноярском крае уже более девяти тысяч человек носят звание «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР». Их число ежегодно растет. Сегодня все слова благодарности обращены к тем, кто посвятил свою жизнь самому дорогому — спасению человеческих жизней. Вам, уважаемые доноры! — председатель Общественного совета при Красноярском краевом центре крови № 1 Виктор Паулин. В ведомстве отметили, что еще 19 жителей Красноярского края удостоены государственных наград за многолетнее регулярное донорство крови и ее компонентов. Для получения звания «Почетный донор России» человек должен сдать либо цельную кровь (не менее 40 раз), либо плазму (не менее 60 раз), либо цельную кровь и плазму в различных соотношениях (не менее 60 раз). Напомним, что в Красноярске 14 марта проходит донорская акция «Капля добра».