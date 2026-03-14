Компания мужчин в США жестоко убила школьницу после ее обращения в полицию

В США завершился суд по делу о расправе над несовершеннолетней девушкой, сообщившей в полицию о надругательстве. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщило Tampa Bay Times.
Инцидент произошел во Флориде после того, как 17-летняя Изабелла обвинила в изнасиловании возлюбленного своей сестры. Узнав об обращении, подозреваемый скрылся в Джорджии, где, по версии следствия, разработал план мести. В соцсетях он разместил объявление о найме «помощников» за пять тысяч долларов, чтобы «замести следы». Откликнулись его двоюродный брат и сообщник.
Злоумышленники пришли к дому девушки. Когда дверь открыла ее мать, они открыли огонь. Женщина и дочь получили ранения, после чего один из нападавших добил лежавшую на земле Изабеллу выстрелом в спину.
Нападавших задержали. Один из участников рассказал, что его привлекли насильник Изабеллы и его кузен. Суд приговорил одного из подсудимых к 17 годам тюрьмы, двое других будут отбывать пожизненное заключение, говорится в сообщении.
