Al Hadath: В Багдаде атаковали посольство США

Взрыв раздался около посольства США в столике Ирака Багдаде. Об этом в субботу, 14 марта, сообщил телеканал Al Hadath.
По данным источника, удар нанесли по целям противовоздушной обороны, которые расположена на территории американской дипломатической миссии в стране.
Других подробностей телеканал не привел.
Днем ранее стало известно, что четыре человека погибли в результате крушения американского военного самолета-заправщика KC-135 в Ираке. Инцидент не был вызван ни действиями Тегерана, ни дружественным огнем.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что между Вашингтоном и Тель-Авивом стремительно нарастает напряженность. Причиной стали удары Израиля по иранской нефтяной инфраструктуре.
10 марта президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана может закончиться в ближайшее время, но не на текущей неделе. Также он отметил, что в процессе боевых действий американские войска практически уничтожили Иран.