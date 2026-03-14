Al Hadath: В Багдаде атаковали посольство США

Взрыв раздался около посольства США в столике Ирака Багдаде. Об этом в субботу, 14 марта, сообщил телеканал Al Hadath.

По данным источника, удар нанесли по целям противовоздушной обороны, которые расположена на территории американской дипломатической миссии в стране.

Других подробностей телеканал не привел.

Днем ранее стало известно, что четыре человека погибли в результате крушения американского военного самолета-заправщика KC-135 в Ираке. Инцидент не был вызван ни действиями Тегерана, ни дружественным огнем.

13 марта армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале новой масштабной серии ударов по Тегерану. Там же уточнили, что целью атак являются объекты военной инфраструктуры Ирана.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что между Вашингтоном и Тель-Авивом стремительно нарастает напряженность. Причиной стали удары Израиля по иранской нефтяной инфраструктуре.

10 марта президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана может закончиться в ближайшее время, но не на текущей неделе. Также он отметил, что в процессе боевых действий американские войска практически уничтожили Иран.

