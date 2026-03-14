Кинолог Мусаткина рассказала, как приучить собаку к наморднику

Инструктор спортивной кинологической федерации спортивно-прикладного собаководства Красноярского края Елена Мусаткина поделилась с читателями krsk.aif.ru алгоритмом приучения щенков и взрослых собак к наморднику.
1. Формируем у пса позитивное отношение к приспособлению: помещаем в него кусочек лакомства, разрешаем питомцу просунуть в устройство морду и съесть «вкусняшку». Повторяем несколько раз.
2. Пробуем закреплять ремешок от намордника за ушами собаки. Просунула морду — надеваем ремешок, но сначала в свободном, не затянутом состоянии. После чего сразу его снимаем и хвалим пса.
3. Связываем надевание приспособления с выходом на улицу: произносим команду, относящуюся к наморднику, надеваем его, не затягивая, говорим «Гулять!». Через несколько шагов после выхода из квартиры останавливаемся, снимаем устройство, хвалим питомца и даём лакомство.
При регулярном повторении и постепенном удлинении тренировок собака привыкнет к новшеству примерно через две-три недели. В первые дни на прогулках надеваем питомцу намордник буквально на пару минут. Дальше — больше. Через несколько дней начинаем закреплять ремешок за ушами плотнее.
