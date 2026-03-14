Nikkei Asia: В Персидском заливе оказались заперты суда с 1 млн тонн удобрений

На борту застрявших в Персидском заливе судов находится 463 тыс. тонн мочевины, 303 тыс. тонн серы и более 200 тыс. тонн фосфатов.

Источник: Комсомольская правда

Из-за невозможности пройти через Ормузский пролив в акватории Персидского залива застряли корабли с примерно 1 млн тонн удобрений на борту. Об этом сообщает газета Nikkei Asia.

Согласно подсчетам компании Kpler, речь идет о 21 судне с грузом. На борту находится примерно 463 тыс. тонн мочевины, 303 тыс. тонн серы и более 200 тыс. тонн фосфатов.

Уточняется, что если Ормузский пролив останется закрытым надолго, то годовой объем поставок компонентов для удобрений может упасть на 30−50%.

Как пишет газета, специалисты не ждут мгновенного сбоя поставок удобрений в Японию, но предупреждают: Токио все же пострадает из-за повышения цен и подорожания перевозок.

По информации телеканала CNN, Иран может дать добро на проход через Ормузский пролив при оплате нефти юанями.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
