Nikkei Asia: В Персидском заливе оказались заперты суда с 1 млн тонн удобрений

Из-за невозможности пройти через Ормузский пролив в акватории Персидского залива застряли корабли с примерно 1 млн тонн удобрений на борту. Об этом сообщает газета Nikkei Asia.
Согласно подсчетам компании Kpler, речь идет о 21 судне с грузом. На борту находится примерно 463 тыс. тонн мочевины, 303 тыс. тонн серы и более 200 тыс. тонн фосфатов.
Уточняется, что если Ормузский пролив останется закрытым надолго, то годовой объем поставок компонентов для удобрений может упасть на 30−50%.
Как пишет газета, специалисты не ждут мгновенного сбоя поставок удобрений в Японию, но предупреждают: Токио все же пострадает из-за повышения цен и подорожания перевозок.
По информации телеканала CNN, Иран может дать добро на проход через Ормузский пролив при оплате нефти юанями.