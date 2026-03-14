В МВД рассказали, чем грозит покупка водительских прав в интернете без экзаменов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Покупка водительских удостоверений в интернете без сдачи экзаменов грозит лишением свободы, так как квалифицируется как подделка документов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.
«Законная процедура получения прав в обязательном порядке включает в себя медицинскую комиссию, обучение в лицензированной автошколе и личную сдачу экзаменов в подразделениях ГИБДД», — сказали в пресс-центре. В МВД подчеркнули, что за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, штампов, печатей или бланков предусмотрена уголовная ответственность. Так, дознаватели МВД РФ могут возбуждать уголовные дела по ч. 1−3, 5 ст. 327 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает в том числе лишение свободы.
В сети ранее появилась информация о том, что активизировались мошенники, которые предлагают россиянам купить водительские права без экзаменов в ГАИ. При этом отмечалось, что они просят у потенциальных жертв копии паспорта и других документов.