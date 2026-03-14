В МВД рассказали, чем грозит покупка водительских прав в интернете без экзаменов

«Законная процедура получения прав в обязательном порядке включает в себя медицинскую комиссию, обучение в лицензированной автошколе и личную сдачу экзаменов в подразделениях ГИБДД», — сказали в пресс-центре. В МВД подчеркнули, что за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, штампов, печатей или бланков предусмотрена уголовная ответственность. Так, дознаватели МВД РФ могут возбуждать уголовные дела по ч. 1−3, 5 ст. 327 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает в том числе лишение свободы.