Женщина в Намибии погибла, попытавшись сфотографироваться с «мертвым» слоном

В Намибии 46-летняя Клаудия Мваала трагически погибла после нападения слона, которого местные жители ошибочно приняли за мертвого. Об этом в четверг, 12 марта, сообщило Daily Star.
Инцидент произошел после того, как один из жителей выстрелил животному в ногу. Собравшиеся решили, что слон не выживет, и Клаудия подошла к нему, чтобы сделать фото. Она коснулась головы животного и попросила сфотографировать ее, но в этот момент слон резко поднялся и напал на женщину.
— Она получила тяжелые травмы, ее внутренние органы были серьезно повреждены. Она погибла на месте, — рассказал очевидец.
В настоящее время проводится расследование для установления всех обстоятельств произошедшего, говорится в сообщении.
До этого в Таиланде мужчина поторопил слона во время спаривания и стал его жертвой. Слона по кличке Пхет Утхай привели на случку со слонихой на открытое поле в деревне. Владелец животного 35-летний Сомпорн Суттисо подгонял его, желая, чтобы процедура прошла побыстрее. После этого слон пришел в ярость, сбил мужчину с ног и начал топтать его.