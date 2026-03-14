229 паводкоопасных участков выявили на республиканских дорогах в Казахстане

«Вице-министр транспорта Республики Казахстан Максат Калиакпаров провел очередное оперативное совещание по вопросам подготовки транспортной инфраструктуры к паводковому периоду 2026 года. В ходе совещания рассмотрены меры по обеспечению безопасного и бесперебойного движения на автомобильных дорогах республиканского значения и железнодорожных путях в период весеннего половодья. На республиканских автодорогах на контроле находятся 229 паводкоопасных участков общей протяженностью 160 км, за которыми ведется ежедневное наблюдение. За указанными участками закреплено 2252 единицы техники», -говорится в сообщении.