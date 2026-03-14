229 паводкоопасных участков выявили на республиканских дорогах в Казахстане

«Вице-министр транспорта Республики Казахстан Максат Калиакпаров провел очередное оперативное совещание по вопросам подготовки транспортной инфраструктуры к паводковому периоду 2026 года. В ходе совещания рассмотрены меры по обеспечению безопасного и бесперебойного движения на автомобильных дорогах республиканского значения и железнодорожных путях в период весеннего половодья. На республиканских автодорогах на контроле находятся 229 паводкоопасных участков общей протяженностью 160 км, за которыми ведется ежедневное наблюдение. За указанными участками закреплено 2252 единицы техники», -говорится в сообщении.
По данным ведомства, для профилактики подготовлены инертные материалы: 40 тыс. кубометров бутового камня, 16 тыс. кубометров песка, 5 тыс. кубометров щебня, 23 тыс. кубометров песчано-гравийной смеси и 280 тыс. мешков. Одновременно проводится очистка водопропускных труб для свободного прохождения паводковых вод.
Отмечается, что в 2025 году на паводкоопасных участках установлено 582 новые водопропускные трубы, а в 2026 году планируется смонтировать еще 467.
В результате принятых мер, как сообщает министерство, за последние четыре года число паводкоопасных участков на республиканских дорогах сократилось с 396 до 229.
«На железной дороге в плановом порядке сформировано 45 противоразмывных поездов, состоящих из 290 вагонов, оснащенных необходимыми инструментами, инертными материалами, бутовым камнем и металлическими пролетными строениями», — добавили в минтрансе.
По информации ведомства, в Южном, Западном и Восточном регионах полностью очищены 2350 мостов, 4426 водопропускных труб, 1215 км кюветов и 336,8 км нагорных канав — это 100% от запланированного объема работ. В Северном регионе такие работы продолжаются и выполняются по графику.
«Для оперативного реагирования в паводковый период заготовлены необходимые строительные материалы, в том числе 2,5 тыс. кубометров бутового камня, более 7,4 тыс. некондиционных железобетонных шпал, 10 инвентарных металлических пролётных строений и 41 инвентарный рельсовый пакет», — сказано в сообщении.
По итогам совещания вице-министр поручил АО «НК “КазАвтоЖол”, РГП НЦКД, НЖС АО “НК “КТЖ” и местным исполнительным органам организовать круглосуточное дежурство на паводкоопасных участках, сформировать рабочие группы для координации действий и обеспечить постоянный мониторинг обстановки.
«Работа по подготовке транспортной инфраструктуры к паводковому периоду находится на особом контроле министерства транспорта», — заключили в ведомстве.