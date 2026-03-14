Храп может быть сигналом: сомнолог рассказала о последствиях для здоровья

Храп может быть сигналом о серьезных проблемах со здоровьем, поскольку часто является явным признаком остановок дыхания во сне. Об этом рассказала кандидат медицинских наук и сомнолог Елена Царева.
«Кто храпит — это явный признак того, что у человека проблемы со здоровьем, в частности, с дыханием во сне. Потому что храп — наиболее яркий и иногда единственный признак остановок дыхания во сне», — сказала невролог в интервью 360.ru.
Царева подчеркнула, что такие остановки дыхания могут привести к летальному исходу. Храп может привести к бессоннице. Это повышает риск снижения иммунитета и несчастных случаев.
Сомнолог добавила, что храп и остановки дыхания сказываются на сердечно-сосудистой системе. Они повышают давление и пульс, что может привести к гипертоническим кризам, инсультам и инфарктам.
