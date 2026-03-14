В Омске на льду устроят дрифт-шоу и нарисуют гигантское граффити

В воскресенье, 15 марта, последний день работы катка на Зеленом острове превратят в праздник (6+) с музыкой, спортом и искусством. Об этом рассказали в пресс-службе зоны отдыха. Утро в локации начнется в штатном режиме — с 11:00 до 14:00 все желающие смогут выйти на лед на коньках.
Главные события развернутся после обеда. С 14:00 до 18:00 гостей ждет насыщенная программа: диджей-сеты, дрифт-шоу с багги на застывшей глади, торжественное закрытие с флешмобом, рок-симфонией и выступлением барабанщика. Запланированы также массовое рисование граффити-красками на льду и караоке-вечеринка с кавер-группой. Гостей мероприятия будут наливать горячий чай.
«Мы прощаемся с зимним сезоном, но делаем это с размахом! Наша цель — не просто закрыть каток, а подарить городу незабываемый эмоциональный праздник, который объединит адреналин дрифта, мощь живой музыки, магию совместного творчества и простое человеческое тепло за чашкой чая. Это наш большой “спасибо” всем омичам за эту зиму», — отметили организаторы.
Вход на мероприятие свободный. С 14:00 до 15:30 завтра обещают бесплатный выход на лед для всех желающих.
