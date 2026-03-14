Создателей популярного бренда сладостей внесли в список террористов и экстремистов: о ком речь

Создателей «Яшкино» и «Кириешек» Дениса и Николая Штенгеловых* признали террористической и экстремистской организацией в России, согласно Росфинмониторингу.
«Объединение, членами которого являются Штенгелов Денис Николаевич*, 14.05.1972 года рождения, уроженец города Томска, и Штенгелов Николай Васильевич*, 28.07.1951 года рождения, уроженец Запорожской области», — говорится в документах Росфинмониторинга.
В октябре 2025 года Тверской суд Москвы признал экстремистским объединение предпринимателей Дениса и Николая Штенгеловых*, покинувших Россию более 10 лет назад. Генпрокуратура оценила активы холдинга «КДВ Групп», которым владел Денис Штенгелов* (марки «Яшкино» и «Кириешки»), в 497 млрд руб. Суд изъял акции на сумму более 21 млрд руб., выведенных за рубеж с 2022 года.
Активы владельцев брендов «Яшкино» и «Кириешки» изъяты по решению суда в 2025 году. Акции и ценные бумаги компании «Кондитерус Ком» переданы государству. Также на имущество предприятия холдинга был наложен арест. Его нельзя было передавать и продавать, а также запрещалось выводить деньги за рубеж в случае поступлений от прошлых сделок.
Генпрокуратура утверждает, что Штенгелов-младший* поставлял ВСУ продовольствие с начала спецоперации, а его отец с 2014 года финансировал украинские националистические батальоны. Холдинг КДВ обвинялся в причинении экономического ущерба России и финансировании терроризма. Именно по этим причинам лица внесены в список террористов и экстремистов.
Напомним, лицам, которые признаны террористами и экстремистами, запрещено участвовать в публичных мероприятиях, как-либо взаимодействовать со СМИ, участвовать в выборах на территории РФ, размещать информацию в Сети, а также пользоваться финансовыми услугами. Деньги можно тратить только на уплату налогов и возмещение ущерба.
Также в подобный список вносятся люди, совершившие преступления, угрожающие национальной безопасности России. А также активно призывающие к госперевороту, критикующие властей и оскорбляющие военных РФ. Например, политолог Екатерина Шульман* была внесена в список террористов и экстремистов, потому что она распространяла фейки о российской армии, а также призывала сменить политический строй на территории РФ.
* — лица, внесенные в список террористов и экстремистов на территории РФ.