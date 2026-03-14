В Красноярске после модернизации открылось новое концертно-выставочное пространство — Зал искусств

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Зал искусств в центре Красноярска принял первых гостей.
На открытие культурной площадки специально прилетели звёзды мировой оперной сцены: заслуженная артистка России и Республики Северная Осетия-Алания, солистка Большого театра России Агунда Кулаева и заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания, солист Московского театра «Новая опера» им. Е. В. Колобова Алексей Татаринцев.
Министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов: «Каждый год мы стараемся открывать что-то новое. За последнее время — это новая сцена “Пушка +”, Национальный центр Астафьева, Галерея “В центре Мира”, Центр духовной культуры. Ведутся работы по созданию “Суриков-центра” и Музейного квартала на Парижской Коммуны. Наш регион — край высокой культуры, а город Красноярск готовится к своему 400-летию. Поэтому таких пространств будет становиться больше».
Напомним, весной прошлого года, после визита Губернатора края Михаила Котюкова в корпус художественного факультета Сибирского государственного института искусств, было решено провести ремонт и вернуть Залу искусств первоначальный вид.
С первых дней работы Сибирского государственного института искусств и до 1991 года в зале проходили концерты, показы спектаклей и оперных отрывков, выставки и защиты дипломных работ. Именно на этой сцене, будучи студентами, начинали выступать музыканты и актеры, которые затем стали заслуженными артистами Российской Федерации. Среди них и наш прославленный земляк Дмитрий Хворостовский, чье имя теперь носит Институт искусств. Актовый зал переформатировали в современное концертно-выставочное пространство. Для зрительного зала приобрели стулья, оборудовали гардероб, которого раньше здесь не было. Площадь зала увеличилась до 100 мест. Обновленное пространство обладает качественной акустикой и не требует дополнительного звукового оборудования. все эти работы проводились совместно с Красноярским фондом поддержки и развития искусства имени Дмитрия Хворостовского. Теперь здесь можно проводить мероприятия камерного формата, лекции, защиты дипломных, литературные вечера и открытые читки. Площадка станет репетиционной базой Сибирского юношеского оркестра.