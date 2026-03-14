В Красноярске после модернизации открылось новое концертно-выставочное пространство — Зал искусств

С первых дней работы Сибирского государственного института искусств и до 1991 года в зале проходили концерты, показы спектаклей и оперных отрывков, выставки и защиты дипломных работ. Именно на этой сцене, будучи студентами, начинали выступать музыканты и актеры, которые затем стали заслуженными артистами Российской Федерации. Среди них и наш прославленный земляк Дмитрий Хворостовский, чье имя теперь носит Институт искусств. Актовый зал переформатировали в современное концертно-выставочное пространство. Для зрительного зала приобрели стулья, оборудовали гардероб, которого раньше здесь не было. Площадь зала увеличилась до 100 мест. Обновленное пространство обладает качественной акустикой и не требует дополнительного звукового оборудования. все эти работы проводились совместно с Красноярским фондом поддержки и развития искусства имени Дмитрия Хворостовского. Теперь здесь можно проводить мероприятия камерного формата, лекции, защиты дипломных, литературные вечера и открытые читки. Площадка станет репетиционной базой Сибирского юношеского оркестра.