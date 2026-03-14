Стоимость проезда по МСД проиндексирована с 14 марта

С 14 марта изменилась стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру. В будние дни в часы наибольшей загрузки трассы тариф проиндексирован на два рубля. Теперь за проезд одного участка в утренний и вечерний час пик нужно заплатить 15 рублей. О корректировке тарифов сообщили в канале Департамента транспорта в MAX.
Нововведение затронуло только «критически загруженные» периоды: с 7 до 11 утра и с 16 до 20 вечера. В остальное время — а это 70% суток в рабочие дни, а также все выходные и праздники — проезд по диаметру по-прежнему остается бесплатным. Не изменилась и стоимость транзитного проезда, которая составляет 950 рублей.
В публикации пояснили, что индексация призвана сохранить главное преимущество магистрали — скорость. «Это позволит продолжать делать поездку по МСД прогнозируемой, быстрой и предсказуемой по времени», — отметили в ведомстве.
Своим мнением о ситуации поделился профессор МАДИ, президент Ассоциации транспортных инженеров Султан Жанказиев. Эксперт назвал корректировку стоимости в час пик необходимой мерой.
«Чтобы скоростная магистраль оставалась по-настоящему быстрой, важно не допускать её избыточной загрузки. Регулярная индексация стоимости проезда позволяет регулировать спрос и сохранять статус МСД как эффективного скоростного коридора для связи между районами города и другими трассами. Это необходимая мера, которая обеспечивает водителям качественную услугу и предсказуемость поездки», — подчеркнул Султан Жанказиев.
Проезд по конкретному участку считается платным, только если автомобиль въехал и выехал с него в платное время. Например, проезд по участку бесплатный, если автомобиль заехал на него в 6:55, а выехал в 7:30 или заехал на участок в 10:55, а выехал в 11:30.
Оплатить проезд необходимо в течение пяти дней. Стоимость всех поездок за сутки суммируется, после чего выставляется единый платеж. Сделать это можно только через официальные ресурсы: на сайте msd.mos.ru, через приложение «Парковки России», на портале Госуслуг, в навигационных приложениях («Яндекс Карты», «Навигатор» и 2ГИС), а также в приложениях банков.
Традиционно правом бесплатного проезда пользуются автомобили оперативных служб и почты, коммунальная техника, городской транспорт, школьные автобусы, а также такси, имеющие лицензию Москвы или Московской области.
Московский скоростной диаметр — самый протяженный в России скоростной диаметр, его длина 68 км. МСД соединяет 10 крупнейших вылетных магистралей, связывает районы Москвы и области. На диаметре расположены удобные транспортные развязки, которые обеспечивают разгрузку Садового кольца, ТТК и МКАД, а также улучшают транспортную доступность 48 районов города, где проживает более 4,5 млн москвичей.