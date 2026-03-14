Аферисты нашли новый способ обмана россиян: представляются налоговой и записывают на прием

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Они звонят жертве и представляются сотрудниками налоговой службы. Аферисты говорят, что была выявлена ошибка при подаче налоговой декларации или указывают на несоответствие в других налоговых документах. Призывают очно посетить отделение ФНС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники.
Также аферисты говорят, что нужно срочно предоставить справку 3-НДФЛ, а затем якобы переключают на роботизированного помощника. Жертве приходит сообщение с подтверждением записи на очный прием, ее просят назвать код из СМС для робота, чтобы закрепить за собой запись. Как только будут названы цифры, мошенники получат доступ от личного кабинете на «Госуслугах» и могут начать оформлять кредиты на жертву.
Ранее KP.RU сообщил, что аферисты запустили новую схему мошенничества с судебными повестками. Алгоритм работы аферистов остается примерно такой же, у жертвы выманивают код из СМС, только манипулируя якобы подачей на нее в суд.