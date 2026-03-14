Красноярская 22-летняя студентка несколько месяцев отдавала мошенникам все свои деньги

В Красноярске мошенники несколько месяцев обманывали студентку и выманили у нее 2,5 млн рублей.
В прокуратуре рассказали, что первый звонок от аферистов 22-летней красноярке поступил еще в ноябре 2025 года. Девушке сказали, что необходимо переоформить сим-карту на телефоне, для этого им надо продиктовать смс-код и номер СНИЛС.
После этого мошенники действовали по стандартной схеме: звонок «специалиста МФЦ» и «Центробанка», рассказ о злоумышленниках, пытающихся оформить кредиты через портал госуслуг.
«Для “спасения” средств злоумышленники использовали многоходовую схему. Они заявили, что для подтверждения того, что девушка не является дроппером, ей необходимо снять все личные накопления с вкладов и перечислить их на “госсчета” для “формирования доказательной базы”, — рассказали в прокуратуре.
Девушка по инструкции афериста купила телефон с функцией NFC, установила приложение с символикой Центробанка и отправилась к банкоматам.
«В течение нескольких месяцев, вплоть до середины февраля 2026 г., студентка оставалась на связи со своим “куратором”. Получая стипендию, пенсию и выплаты, она под диктовку переводила деньги через криптокошельки и виртуальные карты, которые сразу же удаляла по требованию мошенников», — рассказали в прокуратуре, отметив, что номера карт каждый раз были новые.
Всего девушка перевела злоумышленникам 2,5 млн рублей.
Всего с начала года мошенникам удалось обмануть 1087 жителей Красноярского края, причиненный ущерб составил 386 млн рублей. Раскрыто лишь 282 преступления.