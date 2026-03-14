ТИМ «Бирюса» пройдет в 20 раз

По словам руководителя агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития края Виктора Коломийца, в лагере завершился второй этап модернизации: установили вентиляцию в корпусах и санузлах, а по периметру возвели ограждение. В этом году на «Бирюсе» планируется создание новой смотровой площадки с видом на Красноярское водохранилище.