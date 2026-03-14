ТИМ «Бирюса» пройдет в 20 раз

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В этом году Всероссийский форум ТИМ «Бирюса» пройдёт в 20-й раз.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков утвердил концепцию юбилейного образовательного сезона на встрече с организаторами мероприятия. На форуме появятся новые федеральные и межрегиональные смены, а также модернизируют инфраструктуру.
Стартует «Бирюса» 17 июня.
«За эти годы “Бирюса” стала ключевой площадкой для развития молодежной политики Красноярского края и получила статус федеральной платформы Росмолодёжи. Именно здесь рождаются и получают поддержку идеи, команды и проекты, значимые для всей страны», — подчеркнул глава региона.
По словам руководителя агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития края Виктора Коломийца, в лагере завершился второй этап модернизации: установили вентиляцию в корпусах и санузлах, а по периметру возвели ограждение. В этом году на «Бирюсе» планируется создание новой смотровой площадки с видом на Красноярское водохранилище.
Модернизация ТИМ «Бирюса», которая активно идёт с 2020 года, открывает новые перспективы. Михаил Котюков отметил, что логичным шагом после создания современной инфраструктуры является увеличение продолжительности форума.
ТИМ «Бирюса» вновь станет одним из крупнейших событий форумной кампании Росмолодёжи и объединит свыше 3000 молодых людей на 10 краевых, межрегиональных и федеральных заездах. На двух уже традиционных всероссийских сменах — «Физическая культура и спорт» и «ФинЗОЖ» — участники смогут получить гранты до 1 млн рублей. В августе впервые состоится Х Всероссийский форум волонтёров-медиков и медицинской молодёжи, который ранее проходил на площадках Центрального федерального округа.
Кроме того, новыми для «Бирюсы» станут ещё три смены: «Наука и технологии» — для молодых учёных, инженеров, студентов технических направлений, «Навигаторы будущего — для молодых педагогов, “Гражданский форум: люди и решения” — для представителей НКО и общественников.
Губернатор края подчеркнул важность «сквозных» тем, которые будут интегрированы в программу форума. Среди них — семейноцентричность, повышение уровня финансовой культуры, международная молодёжная повестка, 20-летие форума ТИМ «Бирюса», сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и тематические мероприятия с участниками специальной военной операции.
Зарегистрироваться на Всероссийский форум ТИМ «Бирюса» можно в системе «Молодёжь России». Подробная информация — на сайте форума.