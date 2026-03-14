Press TV: в водах ОАЭ загорелся американский танкер после авиаудара

Танкер США загорелся у Шарджи, ОАЭ, после удара. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV. Комментариев со стороны США не поступало.
«Танкер США, как сообщается, подвергся удару и загорелся в Шардже, ОАЭ», — говорится в сообщении от канала. Подробностей о масштабе возгорания и о пострадавших не поступало.
Иран атакует военные объекты США и Израиля в ответ на их удары. 28 февраля под обстрел попала школа для девочек на юге Ирана, погиб аятолла Али Хаменеи. По данным постпреда Ирана при ООН, число жертв превышает 1,3 тысячи гражданских, а раненых более 17 тысяч.
Ранее KP.RU сообщил, что МИД РФ осуждает действия США на Ближнем Востоке, называя их агрессией. А также в российском МИД призвали стороны конфликта на Ближнем Востоке немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров.