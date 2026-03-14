Праздник Амал в Казахстане: история, происхождение и значение

АСТАНА, 14 мар — Sputnik. В западных регионах Казахстана ежегодно 14 марта отмечают древний народный праздник Амал, также известный как Көрісу күні — день встреч и приветствий. Этот день считается началом нового года по старому народному календарю и символизирует обновление, примирение и укрепление родственных связей.

Источник: Sputnik.kz

Происхождение праздника

Истоки праздника уходят в глубину веков и связаны с традициями кочевой культуры казахского народа. Считается, что Амал сформировался задолго до распространения современного календаря и был связан с природными циклами и приходом весны.

По одной из версий, название праздника происходит от персидского слова «хамал» — так в древности назывался первый месяц весны. Через тюркские народы это слово трансформировалось в «Амал». В старых календарях именно этот период символизировал начало нового жизненного цикла природы и сельскохозяйственного года.

Праздник сохранился прежде всего в западной части страны — в Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях. Здесь традиция встречать весну именно 14 марта передавалась из поколения в поколение.

Значение названия и традиция приветствий

Другое название праздника — Көрісу күні, что в переводе с казахского означает «день встреч». В этот день принято навещать родственников, соседей и старших, обмениваться рукопожатиями и объятиями, желать друг другу благополучия и здоровья.

Традиционное приветствие звучит как:

«Жасың құтты болсын!» — «Пусть твой возраст будет благословенным».

Смысл праздника заключается в том, чтобы простить старые обиды, восстановить отношения и начать новый год с чистыми помыслами.

Обычаи и традиции

В день Амал люди стараются посетить как можно больше домов. Считается, что чем больше людей ты встретишь и поприветствуешь, тем благополучнее будет год.

Основные традиции праздника:

  • посещение родственников и соседей;
  • рукопожатие обеими руками в знак уважения;
  • благословения от старших;
  • приготовление праздничных угощений;
  • обмен добрыми пожеланиями.

Особое внимание уделяется уважению к старшим. Молодёжь приходит в дома аксакалов, чтобы получить их благословение.

Связь с праздником Наурыз

Праздник Амал считается своеобразным предвестником весеннего праздника Наурыз, который отмечается 21—22 марта и символизирует начало нового года по солнечному календарю.

Если Наурыз связан с обновлением природы и общенациональными торжествами, то Амал больше посвящён человеческим отношениям — встречам, примирению и укреплению родственных связей.

Современное празднование

В последние годы интерес к празднику заметно вырос. В западных регионах Казахстана проходят культурные мероприятия, концерты, народные гуляния и встречи жителей. Всё чаще традицию Көрісу күні поддерживают и в других областях страны.

Сегодня Амал рассматривается как важная часть культурного наследия Казахстана, напоминающая о ценности взаимного уважения, гостеприимства и единства народа.