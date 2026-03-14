Праздник Амал в Казахстане: история, происхождение и значение

Происхождение праздника
Истоки праздника уходят в глубину веков и связаны с традициями кочевой культуры казахского народа. Считается, что Амал сформировался задолго до распространения современного календаря и был связан с природными циклами и приходом весны.
По одной из версий, название праздника происходит от персидского слова «хамал» — так в древности назывался первый месяц весны. Через тюркские народы это слово трансформировалось в «Амал». В старых календарях именно этот период символизировал начало нового жизненного цикла природы и сельскохозяйственного года.
Праздник сохранился прежде всего в западной части страны — в Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях. Здесь традиция встречать весну именно 14 марта передавалась из поколения в поколение.
Значение названия и традиция приветствий
Другое название праздника — Көрісу күні, что в переводе с казахского означает «день встреч». В этот день принято навещать родственников, соседей и старших, обмениваться рукопожатиями и объятиями, желать друг другу благополучия и здоровья.
Традиционное приветствие звучит как:
«Жасың құтты болсын!» — «Пусть твой возраст будет благословенным».
Смысл праздника заключается в том, чтобы простить старые обиды, восстановить отношения и начать новый год с чистыми помыслами.
Обычаи и традиции
В день Амал люди стараются посетить как можно больше домов. Считается, что чем больше людей ты встретишь и поприветствуешь, тем благополучнее будет год.
Основные традиции праздника:
- посещение родственников и соседей;
- рукопожатие обеими руками в знак уважения;
- благословения от старших;
- приготовление праздничных угощений;
- обмен добрыми пожеланиями.
Особое внимание уделяется уважению к старшим. Молодёжь приходит в дома аксакалов, чтобы получить их благословение.
Связь с праздником Наурыз
Праздник Амал считается своеобразным предвестником весеннего праздника Наурыз, который отмечается
Если Наурыз связан с обновлением природы и общенациональными торжествами, то Амал больше посвящён человеческим отношениям — встречам, примирению и укреплению родственных связей.
Современное празднование
В последние годы интерес к празднику заметно вырос. В западных регионах Казахстана проходят культурные мероприятия, концерты, народные гуляния и встречи жителей. Всё чаще традицию Көрісу күні поддерживают и в других областях страны.
Сегодня Амал рассматривается как важная часть культурного наследия Казахстана, напоминающая о ценности взаимного уважения, гостеприимства и единства народа.