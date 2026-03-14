Новый удар: Омск накрыла очередная магнитная буря

Сегодня, 14 марта, Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ зафиксировала резкий геомагнитный скачок. Если в первой половине ночи штормило на уровне двух баллов, то с 3:00 интенсивность возросла до почти шестибалльного значения.
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Пиковый показатель наблюдался несколько часов, в 10:00 буря ослабела на один балл. Таким образом, мощность возмущений магнитосферы теперь оценивают на уровне G1. Многие метеозависимые люди при таких штормах замечают ухудшение самочувствия.
Такой же скачок силы геоволнений зафиксировал сервис «Яндекс. Погода». Согласно прогнозу, со второй половины сегодняшнего дня до конца понедельника, 16 марта, интенсивность бурь будут оценивать в 2−4 балла.
Фото: «Яндекс. Погода».
Ранее мы писали, почему может кружиться голова до потери равновесия.
Синоптики пообещали омичам теплые выходные дни.
В Омске торжественно закроют каток: на льду устроят дрифт-шоу и нарисуют гигантское граффити.