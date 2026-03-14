Новый удар: Омск накрыла очередная магнитная буря

Сегодня, 14 марта, Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ зафиксировала резкий геомагнитный скачок. Если в первой половине ночи штормило на уровне двух баллов, то с 3:00 интенсивность возросла до почти шестибалльного значения.