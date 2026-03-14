Полицейские помогли семье с двухмесячным ребенком на трассе в Тайшетском районе

Полицейские оказали помощь молодой семье с двухмесячным ребенком, которая оказалась в ловушке на федеральной трассе Р 255 «Сибирь». Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.
Семья ехала на автомобиле «Киа Форте» из Красноярского края в сторону Чунского района, когда в пути у машины одновременно пробило два колеса. Ситуация осложнялась морозом, метелью и плохой видимостью.
23 летний водитель незамедлительно сообщил о происшествии в службу 112. На место оперативно прибыл экипаж ДПС отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Тайшетскому муниципальному округу — лейтенант полиции Евгений Воронин и младший лейтенант полиции Александр Бурван.
Полицейские профессионально и быстро взялись за дело: с помощью домкрата они сняли поврежденные колеса, отвезли в ближайшую шиномонтажную мастерскую, дождались ремонта, а затем вернулись и помогли установить их.
Семья смогла продолжить путешествие. Мужчина искренне поблагодарил полицейских за помощь:
«Огромная благодарность ребятам! В чужом районе, на трассе, в непогоду такая поддержка стала настоящим спасением. Благодарю Евгения и Александра и желаю им здоровья и спокойных дежурств», — сказал красноярец.