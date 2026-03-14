WSJ: Иран поразил пять самолетов-заправщиков США в Саудовской Аравии

Еще пять самолетов-заправщиков ВС США получили повреждения после иранского ракетного удара по авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников.
Воздушные суда получили повреждения, однако полностью уничтожены не были и в настоящее время проходят ремонт, сообщил один из чиновников. Погибших в результате ударов нет.
Таким образом, общее число поврежденных или уничтоженных самолетов-заправщиков ВВС США достигло как минимум семи, подсчитало издание.
12 марта на западе Ирака столкнулись два самолета-заправщика KC-135 ВВС США, после чего один из них упал на землю. Погибли все шесть членов экипажа. Позднее шиитская вооруженная группировка «Исламское сопротивление Ирака» заявила, что именно она стоит за этой атакой.