WSJ: Иран поразил пять самолетов-заправщиков США в Саудовской Аравии

12 марта на западе Ирака столкнулись два самолета-заправщика KC-135 ВВС США, после чего один из них упал на землю. Погибли все шесть членов экипажа. Позднее шиитская вооруженная группировка «Исламское сопротивление Ирака» заявила, что именно она стоит за этой атакой.