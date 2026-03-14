Ростовский журналист внесен в реестр иноагентов

Министерство юстиции РФ расширило список иностранных агентов. 13 марта в него включили 50-летнего ростовчанина Сергея Резника, который много лет занимался журналистикой. По неофициальным данным, сейчас он проживает в Грузии.
Как следует из информации, опубликованной на сайте Минюста, решение было принято на основании 255-го федерального закона. По данным ведомства, поводом для принятия решения стало участие Резника в распространении материалов иностранных агентов.
Ранее в его отношении было возбуждено несколько уголовных дел. В их числе — призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.