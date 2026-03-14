Над регионами России за ночь уничтожили 87 дронов ВСУ

Средства ПВО за ночь сбили 87 украинских беспилотников над десятью регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей. Об этом 14 марта сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи (с 20:00 мск 13 марта до 07:00 мск 14 марта) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в российком военном ведомстве.
Там уточнили, что над акваторией Азовского моря был перехвачен 31 вражеский дрон, над Черным морем — 6 БПЛА. Над Краснодарским краем уничтожили 16 украинских дронов, над Крымом — 8 БПЛА. Еще 7 беспилотников сбили над территорией Брянской области, 6 — над Белгородской областью, 5 — над Ростовской областью. Три дрона ВСУ попытались атаковать Самарскую область. Два БПЛА уничтожили над территорией Курской области. По одному дрону сбили над территориями Астраханской, Волгоградской и Тульской областей.
Ранее стало известно, что три человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ в порту «Кавказ» в Краснодарском крае. Кроме того, на Кубани в результате атаки украинских дронов вспыхнул пожар на Афипском НПЗ.