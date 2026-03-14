Yonhap: Северная Корея запустила ракету в восточном направлении

Военные Японии сообщили о падении снаряда у берегов острова.

Источник: Комсомольская правда

Северная Корея запустила, предположительно, баллистическую ракету. Она упала у берегов Японии. Об этом пишет издание Yonhap со ссылкой на свои источники.

«КНДР выпустила баллистическую ракету в восточном направлении. Она уже упала», — говорится в сообщении. Подробности не приводятся.

Это не первый раз, когда Северная Корея запускает ракету в восточном направлении. Подобный случай был зарегистрирован Японией в октябре 2025 года. А до этого, в июне 2025 года, Северная Корея запустила десяток ракет в сторону Китая. В КНР предположили, что были выпущены ракеты малой дальности.

Ранее KP.RU сообщил, что отношения между Северной и Южной Кореей очень натянуты. Однако в России допустают возможность, что власти стран могут договориться и перейти к урегулированию спорных моментов.

