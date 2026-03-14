TEC: Европа попала в ловушку после решения США о российской нефти

Смягчение США ограничений против России и ее энергетики стало поворотным моментом для Запада с начала спецоперации, что фактически загнало Европу в ловушку. Об этом заявили редакторы издания The European Conservative.

Смягчение США ограничений против России и ее энергетики стало поворотным моментом для Запада с начала спецоперации, что фактически загнало Европу в ловушку. Об этом заявили редакторы издания The European Conservative.

Авторы материала отмечают, что Вашингтон впервые с начала спецоперации на Украине признал, что российская нефть необходима для баланса мировой энергетической системы.

По мнению издания, произошедшее с Россией еще сильнее подрывает сплоченность западной коалиции. Единоличное решение Вашингтона фактически поставило Европу в безвыходное положение.

— В Европе отказ от зависимости от энергетики стал политическим обязательством, которое трудно оговорить. Европейские правительства исходили из высоких экономических издержек, связанных с сокращением зависимости от России. (…) Европа оказалась в ловушке между необходимостью прагматизма и грузом собственной риторики, — сообщается в публикации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что смягчение санкций США в отношении российской нефти — это попытка стабилизировать рынки энергетики. Официальный представитель Кремля также отметил, что без значительных объемов российской нефти стабилизация на энергетических рынках невозможна.

«Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, выгодна ли эта ситуации России и возможны ли смягчения других санкций.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше