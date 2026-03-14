Великий грех. Стоит ли играть свадьбу в Великий пост, рассказал священник

У православных верующих продолжается Великий пост. У читателей «АиФ» — Нижнее Поволжье" возникает немало вопросов по поводу того, каким ограничениям нужно строго следовать, а кому положены послабления. Журналист издания переадресовала их протоиерею Олегу Кириченко, настоятелю храма Покрова Пресвятой Богородицы рабочего поселка Средняя Ахтуба.
Лидия Ковалева: Отец Олег, наш читатель говорит, что решил поститься в первый раз, пока тяжело — сложно отказаться от обычной еды. Что посоветуете?
Олег Кириченко: Церковь, предписывая хранить весь Великий пост, издревле установила также святить с особенной строгостью некоторые седмицы. Особо строгий пост полагается в первую и в последнюю седмицы Великого поста. При этом, по правилам церковным, надо воздерживаться не только от мясной и молочной пищи, но и от рыбы.
Важно иметь в виду, что совершенно отменяется пост для тех, кто находится в особой жизненной ситуации: военнослужащие срочной службы и лица, находящиеся в местах лишения свободы. Если люди не свободны в выборе пищи, с них за это не спросится. Этим людям нужно есть всё, что им дают.
К тому же в тюрьме и так круглый год пост… Это касается и военнослужащих-срочников. Там тоже можно есть всё, что предлагают в армейской столовой.
Послабляется пост для тех, кому по медицинским показаниям следует употреблять в пищу продукты кисломолочные или другие, имеющие животное происхождение.
Послабляется также пост и для беременных (в особенности на последних сроках), для людей, занятых тяжёлым физическим трудом (например, для шахтёров), для путешествующих и, конечно же, для детей малолетнего возраста.
Вместе с тем хотелось бы подчеркнуть особо, что конкретную степень послабления каждый должен решать со своим духовником. Самочиние здесь не допустимо.
— Это правда, что в пост допустимо употреблять морепродукты (крабы, кальмары, креветки)?
— Морепродукты для людей начинающих, особенно для мужчин, это своеобразная палочка-выручалочка в пост, потому что, как ни странно, греческим церковным уставом животные моря приравниваются к грибам. Но лучше это делать в выходные дни, а с понедельника по пятницу воздержаться и от морепродуктов.
— Можно ли в пост употреблять растительное масло? И ещё — наша читательница интересуется: она готовит на семью, постятся не все, есть ребёнок, и приходится пробовать всякую пищу. Как быть?
— Если вы в состоянии с понедельника по пятницу отказаться от растительного масла, будет очень хорошо. А что касается приготовления пищи, если вы её пробуете автоматически, то ничего страшного.
— Еще одна читательница спрашивает: недавно они с женихом услышали, что во время Великого поста нельзя жениться, а у них как раз свадьба назначена на 5 апреля. Как быть?
— Это вопрос очень серьёзный. Сыграв свадьбу в один из дней поста, вы совершите грех. Поэтому ещё раз хорошо подумайте, нужно вам это или нет. Услышьте меня.