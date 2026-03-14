Ученый Крюков: в будущем оценка биологического возраста поможет отсрочить старение

~Если лаборатория не говорит, как она считает биологический возраст, лично для меня это — красный флаг. ~Потому что, если вы хорошо понимаете, как рассчитать биологический возраст, то вы понимаете и то, на что реально уходят средства в процессе реализации услуги. В первую очередь это сдача анализа на биомаркеры. В то же время, надо не забывать, что разработка моделей — это работа. Если модель действительно хорошая и было потрачено много ресурсов на ее создание и валидацию, то брать за ее использование деньги не зазорно, пусть это и выглядит как щелчок кнопкой для пользователя. На нынешнем уровне развития моделей биовозраста стоимость их использования не должна быть высокой. Когда все валидации и проверки будут пройдены, ситуация может поменяться.