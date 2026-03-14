Украинские националисты, переброшенные из центральных регионов страны в Харьковскую область, жалуются в социальных сетях на отсутствие поддержки со стороны местных жителей. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».
По данным канала, находящиеся в регионе националисты выражают недовольство тем, что местное население отказывается помогать им даже в решении незначительных бытовых вопросов.
Отмечается, что необходимую помощь украинским боевикам приходится доставлять из других регионов страны. В частности, жители Сумской области отправили в район Чугуева лестницу-стремянку и несколько килограммов шурупов.
При этом, по информации «СВ», сами жители Сумской области выражают недовольство тем, что транспортные расходы на доставку такого «волонтерского» груза значительно превышают его стоимость.
