КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету

В конце 2025 года КНДР провела учения по запуску крылатых ракет большой дальности, за ходом которых наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. Северокорейский лидер заявил, что пуски продемонстрировали надежность способности КНДР нанести стратегический контрудар, а также подчеркнул намерение властей и дальше укреплять и развивать ядерные боевые силы страны.