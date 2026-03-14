КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету

По предварительным данным, КНДР запустила баллистическую ракету. Об этом в субботу, 14 марта, сообщило японское управление безопасности на море в соцсети Х.
Уточняется, что ракета уже упала.
Как пишет агентство Yonhap, снаряд запустили в сторону Японского моря.
Телеканал NHK в свою очередь добавил, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.
В конце 2025 года КНДР провела учения по запуску крылатых ракет большой дальности, за ходом которых наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. Северокорейский лидер заявил, что пуски продемонстрировали надежность способности КНДР нанести стратегический контрудар, а также подчеркнул намерение властей и дальше укреплять и развивать ядерные боевые силы страны.
До этого президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что КНДР находится на завершающей стадии разработки межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь территории Соединенных Штатов Америки.
Также Ким Чен Ын сообщил, что властям КНДР удалось «заполучить секретное оружие» в рамках усилий по наращиванию военного потенциала.