Вашингтон
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету

По предварительным данным, КНДР запустила баллистическую ракету. Об этом в субботу, 14 марта, сообщило японское управление безопасности на море в соцсети Х.

По предварительным данным, КНДР запустила баллистическую ракету. Об этом в субботу, 14 марта, сообщило японское управление безопасности на море в соцсети Х.

Уточняется, что ракета уже упала.

Как пишет агентство Yonhap, снаряд запустили в сторону Японского моря.

Телеканал NHK в свою очередь добавил, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В конце 2025 года КНДР провела учения по запуску крылатых ракет большой дальности, за ходом которых наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. Северокорейский лидер заявил, что пуски продемонстрировали надежность способности КНДР нанести стратегический контрудар, а также подчеркнул намерение властей и дальше укреплять и развивать ядерные боевые силы страны.

До этого президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что КНДР находится на завершающей стадии разработки межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь территории Соединенных Штатов Америки.

Также Ким Чен Ын сообщил, что властям КНДР удалось «заполучить секретное оружие» в рамках усилий по наращиванию военного потенциала.

Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше