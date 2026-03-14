Вопросы, бутерброды и хорошее настроение

14 марта — день, когда в календаре встретились древние традиции, любознательность, безудержное веселье и гастрономическое удовольствие. «АиФ-Волгоград» подготовил подборку тематических открыток ко всем четырём праздникам, чтобы вы могли поздравить близких с древнеславянским Новым годом, напомнить о важности вопросов, поделиться безудержной радостью или отметить день рождения бутерброда.
Древнеславянский Новый год.
14 марта отмечается древнеславянский Новый год — время, когда наши предки встречали весну и начинали новый сельскохозяйственный цикл. До 1492 года на Руси новый год праздновали именно 1 марта по старому стилю (14 марта по-новому), и эта дата была связана с пробуждением природы и началом полевых работ. Праздник символизировал обновление, возрождение и надежды на плодородие.
В этот день было принято разжигать костры для очищения, водить хороводы, накрывать богатый стол и обязательно мириться с теми, с кем в ссоре — вступать в новый год полагалось с чистой душой.
Международный день вопросов.
14 марта во всём мире отмечается Международный день вопросов — праздник, который помогает не только получать новые знания, но и поднимать настроение. Точное происхождение праздника неизвестно, но есть две основные версии: одни считают, что он посвящён маленьким «почемучкам» и их бесконечным вопросам, другие связывают его с днём рождения Альберта Эйнштейна, родившегося 14 марта 1879 года, которому удалось найти ответы на важнейшие вопросы физики.
В этот день принято задавать как можно больше вопросов друзьям и близким, поддерживать детскую любознательность и не бояться проявлять интерес к миру.
День безобразно хорошего настроения.
14 марта отмечается День безобразно хорошего настроения — молодой праздник, история которого насчитывает не больше десятка лет. Автор идеи неизвестен, но считается, что предложение внёс человек, который в этот день был особенно счастлив и решил поделиться позитивом с окружающими.
Это настроение, когда человека распирает от радости, хочется подпрыгивать и веселить всех подряд, вести себя вызывающе весело — и в этот день это крайне рекомендуется.
День рождения бутерброда.
14 марта любители быстрых перекусов отмечают День рождения бутерброда — праздник одного из самых популярных блюд в мире. Его название пришло из немецкого языка: «butter» означает масло, а «brot» — хлеб. Есть версия, что бутерброд изобрёл Николай Коперник весной 1520 года во время осады замка Ольштын, когда предложил намазывать хлеб маслом, чтобы на нём была заметна грязь и можно было избежать заражения.
Существует даже закон бутерброда: «Бутерброд всегда падает маслом вниз». А кот Матроскин в мультфильме «Трое из Простоквашино» утверждал, что эту закуску надо есть правильно — колбасой на язык класть.