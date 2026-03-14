Около 100 детей прочитали «Дядю Стёпу» на правобережье Красноярска

В Красноярске около 100 воспитанников детских садов и школьников приняли участие в литературном флешмобе к 113-летию Сергея Михалкова «Читаем "Дядю Стёпу"». Флешмоб проходит уже третий год подряд. Произведения Михалкова добрые, и их легко запомнить, поэтому их любят и дети, и взрослые«, — поделилась впечатлениями участница акции​, ученица 7-го класса Ксения Авдеева. Фото: admkrsk.ru У входа в детскую библиотеку красноярцев встретил главный герой произведения — Дядя Стёпа. Вместе с ним дети прочитали отрывки из поэмы, а затем прошли в здание библиотеки, где для них подготовили интерактивную программу. Сначала дошкольникам показали спектакль "Вкусные истории" Красноярского театра кукол, а семиклассники нарисовали собственные иллюстрации к произведениям Сергея Михалкова. После этого ребята увидели личные вещи знаменитого писателя — очки, кружку, фарфоровые статуэтки, а также книги и портреты. Фото: admkrsk.ru Напомним, что в прошлом году около 150 юных красноярцев прочитали "Дядю Стёпу" в центре города.