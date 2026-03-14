В День числа Пи рассказываем о самой популярной математической константе и ее применении

14 марта в мире отмечают праздник одной из самых известных математических констант — числа Пи. Без него невозможно представить точные вычисления в самых разных сферах — от архитектуры до космонавтики. Что такое число Пи, откуда оно взялось, зачем нужно в реальной жизни и почему его не обязательно помнить с высокой точностью даже инженерам — в материале «Газеты.Ru».
Что такое число Пи.
Число Пи (греч. — π) — это математическая константа, которая выражает отношение длины окружности к ее диаметру. Проще говоря, если взять любую окружность, измерить ее длину, а затем разделить на длину диаметра, получится одно и то же число — ~3,1415926535…~ Наиболее часто в расчетах и при решении задач используют приближенное значение Пи — это ~3,14~, отметил в беседе с «Газетой.Ru» кандидат физико-математических наук Иван Ремизов.
Важно понимать: Пи — это иррациональное число. У него нет конечного десятичного представления, цифры после запятой уходят в бесконечность, не повторяясь. Полностью записать его невозможно.
Как появилось число Пи и кто его открыл.
История числа Пи уходит в древность. Первые приближенные значения находили в Древнем Египте (около 3,16) и Древнем Вавилоне (3,125). Великий древнегреческий математик Архимед в III веке до нашей эры впервые подошел к вопросу строго: он вписывал в окружность и описывал вокруг нее правильные многоугольники и вычислил, что Пи находится между значениями 3,1408 и 3,1429.
На протяжении тысячелетий ученые уточняли значение π. В V веке нашей эры китайский математик Цзу Чунчжи определил Пи с точностью до семи знаков (приблизительно между 3,1415926 и 3,1415927), и это оставалось лучшим приближением на протяжении почти тысячи лет.
До начала XVIII века число Пи называли «постоянной Архимеда». Обозначение в виде греческой буквы π впервые использовал в 1706 году британский математик Уильям Джонс. Предполагают, что это первая буква греческого слова περιφέρεια (periferia) — «окружность», «периферия». Популяризировал это обозначение великий математик Леонард Эйлер в 1737 году.
Исследователи продолжают изучать число Пи по сей день — теперь с использованием компьютерных технологий.
Как получить число Пи самостоятельно.
Почувствовать себя ученым и вычислить приблизительное значение константы можно в домашних условиях с помощью простого эксперимента. Вам понадобятся круглые предметы разного размера (тарелка, блюдце, крышка), нитка или сантиметровая лента и линейка.
1. Измерьте длину окружности каждого предмета, обернув его по краю нитью, а затем приложив ее к линейке.
2. Измерьте диаметр (самое широкое расстояние между двумя точками окружности, проходящее через центр).
3. Для каждого предмета разделите длину окружности на диаметр.
Вы увидите, что результаты всегда будут близки к 3,14, независимо от размера предмета.
Как запомнить число Пи.
Запомнить много цифр бесконечного числа — задача почти невозможная, но для тренировки памяти или просто из интереса можно выучить первые 10−15 знаков. Для этого используют мнемотехнику: составляют фразы или стихи, где ~количество букв в каждом слове соответствует очередной цифре~.
Вот один из самых известных примеров: «Что (3) я (1) знаю (4) о (1) круге (5)?» — получается 3,1415.
Однако помнить полностью число π вовсе необязательно, убежден Иван Ремизов.
Где используют число Пи.
Спектр применения числа Пи широк. Оно работает везде, где есть круглые объекты.
* Геометрия.
В школе число Пи используют для вычисления площади круга по следующей формуле:
S = πr², где S — площадь, π — число Пи, r² — радиус в квадрате.
* Кулинария.
В кулинарии число число Пи применяют для точного расчета площади и объема круглых форм, противней и посуды. Это позволяет правильно определить количество ингредиентов.
* Строительство и архитектура.
Константа «помогает» в проектировании зданий, мостов, куполов и арок.
* Астрономия и космонавтика.
В астрономии и космонавтике число Пи используют для расчета орбит планет и траекторий полета космических аппаратов, а также для определения размеров небесных тел (например, планет и астероидов) по их объему. Кроме того, без π невозможно спроектировать элементы космической техники — от парашютов до топливных баков и колес марсоходов.
* Биология и химия.
Пи встречается даже в структуре молекулы ДНК, описываемой с помощью математических формул. В квантовой химии оно входит в уравнения для расчета электронных орбит.
* Физика и инженерия.
Число Пи встречается практически в каждом разделе физики:
В механике: при расчете периода колебаний математического и пружинного маятников.
Интересные задачи с числом Пи.
* Архимедово число (историческая задача).
Древнегреческий ученый Архимед в III веке до нашей эры первым вычислил достаточно точное приближение числа Пи с помощью правильных многоугольников. В одном из стихотворений Сергея Боброва эта история зашифрована следующим образом:
Двадцать две совы скучали
Вопрос: какое отношение к числу Пи имеют эти совы и мыши, и какое значение числа Пи здесь зашифровано?
Решение:
* Задача с колесом (практическая геометрия).
Колесо велосипеда имеет диаметр 70 см. Сколько полных оборотов сделает колесо, если велосипедист проедет 1 километр? (π ≈ 3,14).
Решение:
* Ряд Лейбница (для любителей математики).
Немецкий математик Готфрид Лейбниц обнаружил удивительный способ вычисления числа Пи через бесконечный ряд. Он заметил, что:
π/4 = 1 — ⅓ + ⅕ — 1/7 + 1/9 — 1/11 + …
Попробуйте сложить первые 5 членов этого ряда и умножить результат на 4. Насколько полученное значение близко к настоящему числу Пи?
Решение:.
Как отмечают День числа Пи.
Международный день числа Пи ежегодно отмечают любители математики во всем мире. Дата 14 марта выбрана не случайно: в 1987 году физик из Сан-Франциско Ларри Шоу заметил, что в американской системе записи дат (месяц / число) дата 14 марта — 3/14 — и время 1:59:26 совпадает с первыми разрядами числа π = 3,1415926.
День числа Пи отмечают по-разному, но есть и классические традиции. Главная — печь и есть круглые пироги: английское слово «pie» (пирог) звучит схоже с «pi». Кроме гастрономических удовольствий, поклонники математики соревнуются в запоминании знаков константы. Мировой рекорд принадлежит 21-летнему индийцу Раджвиру Мине, который в 2015 году воспроизвел по памяти 70 тысяч цифр. В России лучший результат показал Денис Бабушкин — в 2019 году он осилил 13 202 знака. На тот момент российскому рекордсмену было 16 лет, он учился в школе.