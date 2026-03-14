Трамп одним мемом показал свое отношение к ядерной сделке с Ираном

Трамп высмеял ядерную сделку Обамы с Тегераном.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social мем, высмеивающий бывшего лидера Белого дома Барака Обаму и их подходы к переговорам с Ираном. Действующий глава Америки одной картинкой показал свое отношение к ядерной сделке с Ираном.

На меме изображено, как Обама предлагает иранским лидерам деньги, внизу — Трамп с грозным лицом, указывая на бомбардировщики B-2 Spirit. Подписи: «Обама ведет переговоры с Ираном» и «Трамп ведет переговоры с Ираном».

Фото: соцсети ДОнальда Трампа.

Трамп заявил, что США сейчас не проводят операции с ядерными материалами Ирана, а заняты уничтожением его ракет и беспилотников. Он не исключил изменений ситуации в будущем.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп не исключил, что операция в Иране будет продолжаться и дальше. Он подчеркнул, что Вашингтону необходимо добиться выполнения всех своих целей на Ближнем Востоке.

