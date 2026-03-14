Вашингтон
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первые грибы могут появиться в России уже в апреле

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Первые весенние грибы могут появиться в средней полосе России уже в апреле, если во второй половине марта установится теплая погода, сообщил РИА Новости миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

«Если во второй половине марта установится достаточно теплая погода, и снег растает быстро и хорошо промолчит землю, а земля прогреется, то тогда где-то с конца, а местами и с середины апреля можно ждать одну или несколько хороших, больших волн первых весенних грибов. В основном речь идет о строчках», — сказал Вишневский.

По его словам, этот прогноз актуален для средней полосы европейской части России.