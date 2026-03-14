Первые грибы могут появиться в России уже в апреле

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Первые весенние грибы могут появиться в средней полосе России уже в апреле, если во второй половине марта установится теплая погода, сообщил РИА Новости миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.
«Если во второй половине марта установится достаточно теплая погода, и снег растает быстро и хорошо промолчит землю, а земля прогреется, то тогда где-то с конца, а местами и с середины апреля можно ждать одну или несколько хороших, больших волн первых весенних грибов. В основном речь идет о строчках», — сказал Вишневский.
По его словам, этот прогноз актуален для средней полосы европейской части России.