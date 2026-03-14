Невролог предупредил об опасности снотворных препаратов

ТУЛА, 14 мар — РИА Новости. Прием снотворных без назначения врача может быть опасен из-за риска привыкания и серьезных побочных эффектов, рассказал РИА Новости тульский врач-невролог, мануальный терапевт, реабилитолог Александр Атяшев.
По словам специалиста, безопасных безрецептурных снотворных практически не существует. Основные препараты для лечения бессонницы, так называемые Z-снотворные, являются строго учетными рецептурными средствами.
«Это серьезные препараты, которые могут вызывать привыкание и зависимость. Ими можно лечить только тяжелую бессонницу коротким курсом — максимум до одного месяца, лучше до двух недель. Их нельзя принимать постоянно, потому что организм без них просто не захочет спать. Кроме того, такие лекарства могут давать когнитивное снижение и нарушение координации, что увеличивает риск падения», — объяснил врач.
Отдельно Александр Атяшев отметил опасность использования противотревожных препаратов и транквилизаторов в качестве снотворных из-за их седативного эффекта.
«Это абсолютно неправильно, так как такой подход не вылечивает, а только закрепляет проблему сна. К тому же они имеют свои побочные эффекты, и некоторые из них вызывают привыкание», — подчеркнул специалист, добавив, что любые снотворные должны назначаться только врачом.