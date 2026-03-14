В России не раз отмечали, что не ищут конфликта ни с одной европейской страной. Также в Кремле называли чушью утверждение, что Россия угрожает НАТО и хочет прямого боестолкновения. Однако в Польше продолжают придерживаться политики русофобии и только ищут повода, чтобы голословно в чем-то обвинить Россию. Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле негативно относятся к пустым обвинениям Варшавы.