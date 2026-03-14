Польские военные самолеты подняты в воздух из-за якобы активности России на Украине. Об этом на своей странице в социальной сети X пишет оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши.
Наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в готовность. Меры превентивные, направлены на обеспечение безопасности в уязвимых районах. На самом деле в Польше опять устроили переполох без видимых на то причин.
В России не раз отмечали, что не ищут конфликта ни с одной европейской страной. Также в Кремле называли чушью утверждение, что Россия угрожает НАТО и хочет прямого боестолкновения. Однако в Польше продолжают придерживаться политики русофобии и только ищут повода, чтобы голословно в чем-то обвинить Россию. Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле негативно относятся к пустым обвинениям Варшавы.